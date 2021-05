AeraSense erkennt und zeigt die Luftqualität präzise an

AeraSense-Sensoren scannen die Luft 1.000 Mal pro Sekunde und zeigen die Luftqualität in Ihrem Zuhause auf einen Blick an. Auf dem Display werden Allergene und PM2,5 in Zahlen sowie ein intuitiver Farbring angezeigt.