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AJ3570/12
Schonen Sie die Umwelt
Es ist an der Zeit, die Umwelt zu schützen. Diese elegante Philips Uhr AJ3570/12 verfügt über eine nachhaltige Abdeckung aus Bambus und ist aus möglichst verträglichen Substanzen hergestellt. Sie verbraucht im Standby-Betrieb wenig Energie und verfügt über einen automatischen Lichtsensor. Somit spart sie zu jeder Zeit Strom.
Großes Display
Umweltschutz erfordert kreative Denkweisen und etwas gesunden Menschenverstand. Die Verwendung von Bambus in der Abdeckung dieser Uhr ist eine umweltfreundliche Maßnahme und verleiht dem Produkt Eleganz. Bambus ist nicht nur ein attraktives Material, er ist auch nachhaltiger als Baumholz. Bambus wächst sehr schnell und benötigt keinen Dünger oder Pestizide. Bambus kann innerhalb von drei bis fünf Jahren mehrfach abgeholzt werden. Zusätzlich werden bei der Aufbereitung von Bambus für die industrielle Verarbeitung weniger Schadstoffe und geringere CO2-Emissionen erzeugt.
Philips steht für Umweltbewusstsein und ist daher immer bestrebt, die Verwendung von recycelten Materialien weiter voranzutreiben. Die Vorteile von Recycling sind erstaunlich. Recycling verringert den Bedarf an nicht erneuerbaren Ressourcen. Dadurch wird unsere ohnehin angeschlagene Umwelt wesentlich weniger belastet. Recycling reduziert auch den Bedarf an Verbrennungsanlagen und Deponien. Diese sind sehr schädlich für unser Ökosystem und unsere Umwelt. Diese Uhr besteht zu einem hohen Prozentsatz aus recycelten Materialien. Das gesamte Gehäuse besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff, die Papierdokumentation besteht zu 100 % aus recyceltem Papier und die Verpackung wurde zu 90 % aus recyceltem Material hergestellt.
Eine eingeschränkte Verwendung von schädlichen Substanzen ist ein Zeichen für das Bestreben von Philips, ein sicheres Umfeld für den Menschen zu schaffen. Philips hält sich strikt an die RoHS-Richtlinie, die die Verwendung von häufig verwendeten schädlichen Chemikalien wie z. B. Blei, Cadmium und Quecksilber einschränkt. Zusätzlichen haben wir bei Philips die Verwendung von anderen schädlichen Substanzen noch weiter eingeschränkt. So werden z. B. Kunststoffteile, Platinen, Netzteile und Verpackungen ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellt. Dadurch werden eventuelle negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt während des Gebrauchs oder sogar nach der Entsorgung verringert.
2.6
von 5
14
Bewertungen
Lolala
21/10/2015
France
Son agréable pour son petit gabarit
Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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kmsel
18/09/2013
France
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Papy44
18/09/2013
France
Verifizierter Käufer
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
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