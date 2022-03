Anschließen und die Zeit wird automatisch einstellt

Nehmen Sie den Wecker aus der Verpackung, schließen Sie ihn an die Steckdose an, und die Zeit ist schon für Sie eingestellt – ganz automatisch. Der intelligente Wecker ruft vorprogrammierte Daten ab, und stellt je nach Standardzeitzone die richtige Zeit ein. Wenn Sie nicht in der Standardzeitzone leben, müssen Sie nur auf die Taste TIME ZONE drücken, und der Wecker stellt die Zeit erneut ein. Das Lesen von Anleitungen erübrigt sich, und Sie müssen sich nicht mehr zahllose Tasten verwenden.