Aufwachen mit Ihrer Lieblingsmelodie, dem Radio oder einem Alarmton und stimmungsvollem Licht

Wählen Sie aus, wie Sie geweckt werden möchten, und starten Sie frisch und erholt in den Tag. Lassen Sie sich von einem Alarmton, einer Melodie oder von Ihrem Lieblingsradiosender wecken. Außerdem können Sie Ihren Wecker mit stimmungsvollem Licht kombinieren – so beginnt Ihr Tag noch angenehmer. Das stimmungsvolle Licht wurde so entwickelt, dass es anzeigt, wie lange sie noch geschlummert haben, nachdem der Wecker zum ersten Mal geklingelt hat. Es leuchtet zehn Minuten lang grün, dann wird es für weitere zehn Minuten gelb und anschließend rot, um Ihnen anzuzeigen, dass Sie sich verspäten.