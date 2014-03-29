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Eingestellt

Android-Wecker-Dockingstation mit Bluetooth / Radio

AS170/12

2

| (2) Bewertungen

Streamen Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Hören Sie großartigen Sound, während der Lautsprecher AS170 Ihr Android-Telefon in kürzester Zeit auflädt. Kompatibel mit allen Bluetooth-fähigen Geräten für eine einfache Musikübertragung. Er weckt Sie sogar mit Liedern aus Ihrem Radio.

Alle Vorteile anzeigen

Streamen Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

  • für Smartphones mit Micro-USB Connector

  • Bluetooth - kabelloses Musik-Streaming

  • UKW

  • 6 W

Widget für einfache Bluetooth-Kopplung für Android-Telefone

Mit dem Philips Bluetooth Audio Connect-Widget, das von Google Play heruntergeladen werden kann, können Sie Ihr Mobilgerät einfach mit allen Philips Bluetooth-Audiogeräten koppeln. Tippen Sie auf das Widget, um Philips Bluetooth-Audiogeräte automatisch hinzuzufügen, zu koppeln und eine Verbindung herzustellen. Nach dem Koppeln können Sie die Symbole auch ändern und umbenennen. Mit diesem Widget können Sie mehrere Philips Audiogeräte verwenden und einfach zwischen verschiedenen Bluetooth-Geräten hin und her wechseln. Tippen Sie einfach auf Ihr gewünschtes Philips Audiogerät, und starten Sie den Stream.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.0

von 5

2

Bewertungen

5
4
3
1

29/03/2014

España

España

no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente

Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas

Diese Bewertung wurde für AS170 altavoz base inalámbrico verfasst

Diese Bewertung wurde für AS170 altavoz base inalámbrico verfasst

31/12/2013

España

España

BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR

El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.

Diese Bewertung wurde für AS170 altavoz base inalámbrico verfasst

Diese Bewertung wurde für AS170 altavoz base inalámbrico verfasst

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