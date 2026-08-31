Eingestellt
AZ1021/12
Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.
CD-RW-kompatibel bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable (CD-R) als auch CD-Rewritable (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar. Laser-Lesekopf und CD-Decoder-Schaltkreise CD-RW-kompatibler Player sind speziell konstruiert, um die besondere Phase-Change-Aufnahmeschicht von Audio-CD-RWs lesen zu können. So ist garantiert, dass Sie Ihre selbst aufgenommenen Discs auf Ihrem Audiosystem abspielen können.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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