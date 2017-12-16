Eingestellt
Direkte Musikwiedergabe über USB
Die leistungsstarke und dennoch kompakte CD-Soundmachine AZ1826 ermöglicht die direkte Musikwiedergabe über USB, damit Sie Ihre digitale MP3/WPA-Musik genießen können. Dynamic Bass Boost, Bassreflex-Lautsprecher und ein kraftvolles Lautsprechersystem sorgen für ein intensiveres Klangerlebnis.
MP3
USB
Fernbedienung
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
MP3 ist ein revolutionäres Verfahren zur Komprimierung (max. 10fach) großer digitaler Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität. Auf einer CD können max. 10 Stunden Musik gespeichert werden. Mit MP3, das sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung etabliert hat, lassen sich Musikdateien schnell und einfach übertragen. Windows Media Audio (WMA) ist ein von Microsoft entwickeltes, stark komprimiertes Format für digitale Audiodaten mit extrem guter Klangqualität für Musikdateien, die nur halb so viel Speicherkapazität und halb so viel Zeit zum Herunterladen beanspruchen. Auf einer CD können max. 20 Stunden WMA-Musik mit einer Bitrate von 64 Kbit/s aufgenommen und gespeichert werden.
UKW/MW-Stereotuner (AM)
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Simon73
16/12/2017
Italia
Ottimo apparecchio
Bene il sintonizzatore, abbastanza intuiticvo come memorizzare le stazioni radiio. Cd e lettore mp3 da usb senza pecche. Due note negative: la mancata possibilità di togliere l'effetto stereo da fm, e la mancanza di una presa cuffia.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1826 Stereo CD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1826 Stereo CD verfasst