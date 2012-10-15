Nachdem wir 17 Jahre in der Küche den Ghettoblaster AZ 8214 von Philips hatten - und vom Sound bis heute begeistert sind (70% Klassik = HiFi-Hörer) - kam als Nachfolger (Grund: der alte "hakt" bei vielen neuen CDs und kann keine MP3s abspielen) nur ein Gerät von Philips in Frage! Der AZ 3856 scheint mir das derzeitige Topmodell in der Kategorie: "Sondmachine" von Philips zu sein: + komplett und zukunftssicher ausgestattet + CD (RW, gebrannt, MP3, WMA) USB-Anschluss, 3,5mm Eingang, 3,5mm Ausgang (wem der Chinch-Eingang fehlt, der kaufe sich ein Adapterkabel für 3,98€), Kassettenlaufwerk (für die Oldies!) + Radio mit 20 Stationsspeichern UKW (außerdem noch 20x MW - wer brauchts?) + Fernbedienung + Drehregler für Lautstärke - geht viel schneller als ewig zu tippen... + Sound-Korrektur durch DSC=Digital-Surround-Control (5 Voreinstellungen: "ohne", "Classic", "Pop", "Jazz", "Rock") und + Sound-Korrektur duch DBB = Dynamic-Bass-Boost (3 Stufen: "ohne", "DBB", "DBB2") + Hintergrundbeleuchtetes, gut abzulesendes, gestochen scharfes Display - Hintergrundbeleuchtung abschaltbar für Nachts + Sleep-Timer bis zu 2 Stunden + Sound ist große Klasse, sehr naturgetreu, sehr klangvoll - nur in den Mitten eine Spur zu wenig (der AZ 8214 war noch etwas "wärmer" im Klang - vielleicht ein Tribut an die "Sound-Wünsche" heutiger Hörer?) + Lautstärke lässt sich regeln von Stufe 0 - 32 und auch auf Maximallautstärke sind die Boxen nicht überfordert - nichts verzerrt + Design: elegant, matt schwarz mit hochglänzender CD-Klappe und silbernem, zentralem Lautstärke-Jog (Drehregler ohne Anschlag) - ich mag halt die aktuellen silbernen Geräte nicht so gerne... + 20 cm schmaler als der alte AZ 8214 + Bedienung nahezu selbsterklärend + Auto-Store von 20 Stationen möglich + Keine Backup-Batterien für die Senderspeicherung bei Stromausfall mehr erforderlich Nachteile: - ist das Radioteil im Empfang schwacher Sender schlechter als beim 17 Jahre alten AZ 8214 - oder hört man das knistern nur deutlicher durch die brillanteren Höhen? das müsste mal ein Techniker durchmessen... subjektiv jedenfalls keine Verbesserung zum Stand vor 17 Jahren! - Fernbedienung kann zwar Sender auf Stationstasten speichern, aber weder EIN- noch AUS-schalten! (um den Standby-Stromverbrauch zu senken? jedenfalls ein kleines Komfort-Minus) - Stummschaltung allerdings möglich - Gerät hat zwar einen Sleeptimer, aber zeigt keine Uhr im Display - keine Möglichkeit "von Hand" auf Mono umzuschalten, wenn der Empfang schlechter wird - die automatische Umsschaltung reagiert für mein Empfinden zu spät - rippen von CDs auf MP3 nicht mögllich - das mach ich halt am PC - Gerät hat sich schon 2x "aufgehängt" so dass ein Ziehen des Netzsteckers erforderlich war - sind halt alles kleine PCs heutzutage - und wer kennt nicht Windows - mit und ohne Service-Pack ;-) So, die Liste der Nachteile ist zwar auch nicht kurz, aber es sind doch alles Kleinigkeiten - also von mir eine klare Kaufempfehlung für den AZ 3856 - bei einem Preis von ca. 100,- € (2009) ein Schnäppchen! (Für den AZ 8214 haben wir 1993 500 DM hingeblättert...) Ich hoffe, meine pingelige Einschätzung - ein wenig ein Vergleichtest, alt gegen neu - hat Euch weitergeholfen!