Eingestellt
AZ3856/12
Leistungsstarkes tragbares Sound System
Dank USB Direct, Bassreflex-Lautsprechersystem und 2 x 4 W RMS Gesamtausgangsleistung können Sie mit der Philips CD-Soundmachine AZ3856/12 digitale Musik von Ihrem tragbaren Gerät mit kräftigem Sound genießen – jederzeit und überall.
8 W
USB und Kassette
Digitaler Tuner
MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.1
von 5
30
Bewertungen
RuMe
15/10/2012
Deutschland
Wunderbar einfach
Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ3856 CD-Soundmachine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bimbo
29/08/2012
Deutschland
Einfach gut
Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ3856 CD-Soundmachine verfasst
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Naj1977
17/09/2009
Deutschland
Klangstark und unkompliziert mit kl. Abstrichen
Nachdem wir 17 Jahre in der Küche den Ghettoblaster AZ 8214 von Philips hatten - und vom Sound bis heute begeistert sind (70% Klassik = HiFi-Hörer) - kam als Nachfolger (Grund: der alte "hakt" bei vielen neuen CDs und kann keine MP3s abspielen) nur ein Gerät von Philips in Frage! Der AZ 3856 scheint mir das derzeitige Topmodell in der Kategorie: "Sondmachine" von Philips zu sein: + komplett und zukunftssicher ausgestattet + CD (RW, gebrannt, MP3, WMA) USB-Anschluss, 3,5mm Eingang, 3,5mm Ausgang (wem der Chinch-Eingang fehlt, der kaufe sich ein Adapterkabel für 3,98€), Kassettenlaufwerk (für die Oldies!) + Radio mit 20 Stationsspeichern UKW (außerdem noch 20x MW - wer brauchts?) + Fernbedienung + Drehregler für Lautstärke - geht viel schneller als ewig zu tippen... + Sound-Korrektur durch DSC=Digital-Surround-Control (5 Voreinstellungen: "ohne", "Classic", "Pop", "Jazz", "Rock") und + Sound-Korrektur duch DBB = Dynamic-Bass-Boost (3 Stufen: "ohne", "DBB", "DBB2") + Hintergrundbeleuchtetes, gut abzulesendes, gestochen scharfes Display - Hintergrundbeleuchtung abschaltbar für Nachts + Sleep-Timer bis zu 2 Stunden + Sound ist große Klasse, sehr naturgetreu, sehr klangvoll - nur in den Mitten eine Spur zu wenig (der AZ 8214 war noch etwas "wärmer" im Klang - vielleicht ein Tribut an die "Sound-Wünsche" heutiger Hörer?) + Lautstärke lässt sich regeln von Stufe 0 - 32 und auch auf Maximallautstärke sind die Boxen nicht überfordert - nichts verzerrt + Design: elegant, matt schwarz mit hochglänzender CD-Klappe und silbernem, zentralem Lautstärke-Jog (Drehregler ohne Anschlag) - ich mag halt die aktuellen silbernen Geräte nicht so gerne... + 20 cm schmaler als der alte AZ 8214 + Bedienung nahezu selbsterklärend + Auto-Store von 20 Stationen möglich + Keine Backup-Batterien für die Senderspeicherung bei Stromausfall mehr erforderlich Nachteile: - ist das Radioteil im Empfang schwacher Sender schlechter als beim 17 Jahre alten AZ 8214 - oder hört man das knistern nur deutlicher durch die brillanteren Höhen? das müsste mal ein Techniker durchmessen... subjektiv jedenfalls keine Verbesserung zum Stand vor 17 Jahren! - Fernbedienung kann zwar Sender auf Stationstasten speichern, aber weder EIN- noch AUS-schalten! (um den Standby-Stromverbrauch zu senken? jedenfalls ein kleines Komfort-Minus) - Stummschaltung allerdings möglich - Gerät hat zwar einen Sleeptimer, aber zeigt keine Uhr im Display - keine Möglichkeit "von Hand" auf Mono umzuschalten, wenn der Empfang schlechter wird - die automatische Umsschaltung reagiert für mein Empfinden zu spät - rippen von CDs auf MP3 nicht mögllich - das mach ich halt am PC - Gerät hat sich schon 2x "aufgehängt" so dass ein Ziehen des Netzsteckers erforderlich war - sind halt alles kleine PCs heutzutage - und wer kennt nicht Windows - mit und ohne Service-Pack ;-) So, die Liste der Nachteile ist zwar auch nicht kurz, aber es sind doch alles Kleinigkeiten - also von mir eine klare Kaufempfehlung für den AZ 3856 - bei einem Preis von ca. 100,- € (2009) ein Schnäppchen! (Für den AZ 8214 haben wir 1993 500 DM hingeblättert...) Ich hoffe, meine pingelige Einschätzung - ein wenig ein Vergleichtest, alt gegen neu - hat Euch weitergeholfen!
Diese Bewertung wurde für AZ3856 CD-Soundmachine verfasst
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Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.