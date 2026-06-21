In Sachen Haarstyling bin ich eine Niete. Ewiges Föhnen mit der Rundbürste? Fehlanzeige! Mit dem Lockenstab hantieren? Undenkbar! Vor ein paar Jahren habe ich daher einen EasyCurler ausprobiert, der im Handumdrehen eine Lockenpracht versprach. Doch mitnichten. Mein dickes, langes Haar wollte einfach nicht mitmachen. Die Strähnen haarfein abzuteilen war mühsam. Sie anschließend wieder aus dem Gerät zu bekommen, ohne dass sie sich verheddern, eine Katastrophe. Als dann auch noch merkwürdiger Rauch aufstieg und das Stylinggerät bedrohlich zu piepen begann, habe ich es in die Schublade verbannt. Viel zu groß war die Angst, mein Haar dauerhaft zu schädigen. Mit dem WavePro Styler 9000 von Philips wollte ich es noch einmal wagen. Warum? Weil ich seit Jahren immer wieder gerne zu dieser Marke greife. Aber kommen wir zu den Fakten. Schon beim Auspacken habe ich das Gefühl: Da steckt Qualität dahinter. Der Styler kommt in einer schicken Box daher und macht direkt einen hochwertigen Eindruck. Mein erster Gedanke: Uii, ganz schön groß. Ob ich damit klarkomme? Die Antwort lautet: Ja! Einstecken, den Anweisungen auf den Bildern folgen und schon kann es losgehen. Auf der Rückseite stelle ich die gewünschte Lockengröße ein, auf der Vorderseite die Richtung der Wellen und die Temperatur. Anschließend teile ich eine etwa zwei bis drei Zentimeter breite Strähne ab. Das beiliegende Tool habe ich dafür nicht verwendet. Man kommt auch ohne gut zurecht. Nun die Strähne in die Öffnung einfädeln, den Knopf bis zum ersten Piepton gedrückt halten. Der Styler zieht die Haare selbstständig ein. Beim letzten Piepton kann die Strähne wieder vorsichtig herausgezogen werden. Die erste Stufe erzeugt eine leichte Welle. Hübsch, aber da geht noch mehr. Die dritte Stufe zaubert dagegen eine herrliche Schillerlocke. Und so arbeite ich mich Strähne für Strähne vor. Am Hinterkopf wird es deutlich schwieriger, das Gerät zu halten und die Haare einzuziehen. Zudem empfiehlt es sich, die einzelnen Partien hochzustecken, damit sich nichts verheddert und man den Überblick behält. Ein Hitzeschutzspray sollte ebenfalls Pflicht sein, denn das Gerät arbeitet mit hohen Temperaturen. Vor dem Styling sollten die Haare gründlich durchgekämmt werden. So lassen sich Verhedderungen vermeiden. Sollte doch einmal etwas schiefgehen, reagiert der Styler zuverlässig. Verfangen sich Haare, stoppt das Gerät sofort und signalisiert mit einem lauten Piepton, dass die Strähne vorsichtig herausgezogen werden soll. Mein Fazit: Der Styler ist schnell einsatzbereit und eignet sich perfekt für ein besonderes Styling oder ein schnelles Fresh-up zwischendurch. Trotz seiner Größe liegt der WavePro Styler 9000 angenehm in der Hand – zumindest im vorderen Bereich des Kopfes. Er erzeugt schöne, definierte Wellen, die nach dem Auskämmen natürlich wirken und dem Haar einen tollen Glanz verleihen. Für einen besonders langen Halt solltet ihr die Frisur anschließend mit etwas Haarspray fixieren. Bei meinen dicken langen Haaren ist der Aufwand doch ganz schön groß. Doch für ein besonderes Event lohnt sich der Einsatz auf jeden Fall. Für alle, die sich mit dem Lockenstab schnell die Finger verbrennen und zwei linke Hände haben, ist der Styler wirklich ein Gewinn. Mit der Zeit geht das Ganze auch wesentlich schneller.