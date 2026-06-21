Mit innovativem System für Locken
2 x so viele Haare in einem Durchgang
Vertikaler Griff
Intelligente Scherkörbe
Dank unseres innovativen Lockensystems mit vielen aktualisierten Funktionen können Sie ultimative und tolle Styles kreieren. Fantastische, lang anhaltende Locken auf Knopfdruck mit zwei automatisch rotierenden intelligenten Haarführungssystemen, mit denen jede Haarsträhne wie von einem professionellen Stylisten geformt und gleichzeitig geschont wird. Mit der intelligenten Curl-Boost Technologie erzielt der Auto-Curler lang anhaltende Ergebnisse bei schonender Temperatur. Durch den längeren Lockenstab, den vertikalen Griff und das offene Design, das die natürliche Beschaffenheit Ihrer Haare berücksichtigt, können Sie sich perfekt und mit wenig Aufwand stylen.
Mit dem Auto-Curler für 113 % mehr Locken* können Sie jetzt doppelt so viele Haare in einem Durchgang stylen. Perfekte Locken, schnell und einfach.
Der Auto-Curler wird ganz entspannt senkrecht gehalten, sodass auf dem Kopf perfekte und gleichmäßige Locken entstehen – völlig mühelos. Die Bedientasten sind so positioniert, dass Sie sie intuitiv erreichen können. Durch die geschwungene Form der Lockenkammer können Sie die Locken ganz bequem und nah an der Kopfhaut stylen.
4.5
von 5
399
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Harzerin
21/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Lockenstab und Wickler waren gestern!
Der WavePro Styler 9000 ist ein schlankes und kompaktes Stylinggerät welches (mit etwas Übung) unglaublich schnell schöne Wellen ins Haar zaubert. Das Gerät wird einfach eingeschaltet, die Intensität der Welle und die Temperatur eingestellt, Rechts/Links oder Wellen im Wechsel auswählen und schon kann es losgehen. Eine Haarsträhne ins Gerät einlegen und der Rest wird vom WavePro Styler allein erledigt. Das Haar wird völlig automatisch eingezogen und geformt, entsprechend verschiedener Pieptöne kann dann das Gerät einfach mit einer Bewegung vom Kopf weg - entfernt werden. Meine anfängliche Skepsis das die Haarsträhne sich vielleicht im Gerät verfangen könnte war völlig unbegründet, obwohl mein Haar etwas struppig war ist es vollkommen mühelos eingezogen worden und kam unglaublich schön wellig aus dem Gerät heraus. Ohne verheddern oder Problemen. Gegen den WavePro Styler 9000 kommt kein Lockeneisen an, der Styler zaubert in einer unglaublichen Geschwindigkeit zauberhafte Wellen deren Intensität man einstellen kann. Das Aufheizen geht wirklich sehr schnell, es ist nahezu Geräuschlos und völlig unkompliziert in der Handhabung. Die Reinigung ist Mühelos mit dem beiliegenden extra erledigt. Egal ob eine passende Frisur morgens im Trubel vor der Arbeit oder etwas luxuriöses zum Partyabend - der WavePro Styler 9000 ist das beste Styling Element für die Haare was ich je hatte.
Vorteile
Handlich, Leise, Bedienung, Haarschutz, Verarbeitung, Haltbarkeit, Design, Ergebnis
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-06-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-06-21
Papperlapapp
21/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr zu empfehlen, einfach ein Top Gerät
der Styler ist einfach klasse hätte ich gar nicht so erwartet nutze ihn auch fast täglich das Haar wird durch weiche Silikon geführt und die Locken halten tatsächlich sehr lange man Haar wird voluminöser und liegt super. Mit dem Aufheizen kam ich zuerst nicht zurecht aber nach einer Weile pendelt sich das dann ein. auch wird das Haar vor Hitzeschäden geschützt das finde ich super.
Diese Bewertung wurde für WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-06-20
Diese Bewertung wurde für WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-06-20
Lianenana
18/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Ein echtes Lockenwundermittel
Der WavoPro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ liegt besonders gut in der Hand. Die Bedienung ist sehr einfach, obwohl es auch noch eine ausführliche Bedienungsanleitung mit Fotos beiliegt. Man nimmt eine Strähne und er saugt sie förmlich ein. Man kann eigentlich überhaupt nichts falsch machen. In wenigen Sekunden zaubert er die tollsten Locken oder Wellen (Individuell einstellbar). Ich habe ihm mehrfach ausprobiert und die Locken haben den ganzen Tag super gehalten. Ich bin sehr begeistert!
Vorteile
Einfach, schnell, tolles Ergebnis, langer halt
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-06-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für WavePro Styler 9000 BHB968/00 Haarstyler mit SenseIQ verfasst
Date of Use 2026-06-05
im Vergleich zum Philips HPS940