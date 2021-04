3 verstellbare Lockenrichtungen

3 verstellbare Lockenrichtungen (links, rechts und automatisch) bringen Kreativität in Ihre Lockenroutine. Nach rechts eingedrehte Locken, nach links eingedrehte Locken – für seitliche Locken in perfekter Symmetrie – oder automatisch eingedrehte Locken für eine Mischung aus in beide Richtungen eingedrehten Locken für einen völlig natürlichen Look.