Massagediffusor für mehr Volumen und tolle Locken

Der asymmetrische Massagediffusor hat eine einzigartige, asymmetrische Form, die zu den Konturen des Kopfes passt. Dadurch wird die Verwendung einfacher und intuitiver. Er trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet es und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Zudem können Sie mit den Gummistiften die Kopfhaut massieren und stimulieren und so die Gesundheit Ihrer Haare verbessern. Setzen Sie den Diffusor mit seinen Massagestiften nah an den Haarwurzeln an und sorgen Sie somit für mehr Volumen und perfekt definierte Locken.