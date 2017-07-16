Fangen wir vorne an das Izzy System BM50B kam zusammen mit dem BM5B (nicht in Lieferumfang) ordentlich verpackt an. Schon beim Auspacken ist das Design aufgefallen, was stylisch aber nicht zu aufdringlich daher kommt. Durch die flache Bauweise und die gewohnte Philips Qualität passt das Gerät sehr gut zwischen die vorhandene Technik, kann aber auch sehr gut seperat stehen. Im Lieferumfang ist alles vorhanden was man braucht: Neben einem Standfuß ist eine leicht anzubringende Wandhalterung (incl. Bohrschablone) mit dabei. Desweiteren sind zwei Arten leicht zu tauschende Steckdosenadapter dabei, wodurch man das Gerät auch in anderen Länder sofort zum Einsatz bringen kann. Die relativ kleine Fernbedienung ist übersichtlich gestaltet und lässt alle Funktionen des Izzy BM50B (bis auf das hinzufügen von neuen Speakern) zu. Die Ersteinrichtung ist selbst ohne die gute (mehrsprachige und bebilderte) Bedienungsanleitung sehr einfach und somit dauert es nicht lange für die erste Hörprobe. Die mitgelieferte kleine Antenne empfängt das FM-Signal gut, selbst in unserem etwas älteren Haus mit dicken Wänden. Wodurch ich gleich zum nächsten Punkt komme: die Bluetooth-Verbindung Von Keller bis Dachboden und selbst auf der Terrasse besteht eine gute Verbindung zwischen dem BM50B und dem BM5B (reiner Bluetooth-Empfänger). In unserem Keller ist normalerweise kein FM-Radioempfang über Antenne möglich, doch so klappte es endlich. Als Hobby-Schrauber und Heimwerker hatte ich also endlich Radio im Keller. Das Einrichten von Bluetoothverbindungen zwischen den einzelnen System ging sehr leicht über die extra dafür vorgesehenen Knöpfe auf den Geräten und selbst die Verbindung mit dem Smartphone ist sehr einfach. Das BM50B spielt von FM über Bluetooth bis CD und USB alles ab was man so im täglichen gebrauch hat. Der Sound ist überraschend gut für so kleine Geräte, beim Hauptgerät dem BM50B sowie beim Zusatzgerät dem BM5B. Gute Klangqualität mit schöner Lautstärke ist also gewährleistet. Der kleine Haken an der Sache liegt beim Zusatzgerät BM5B, da dieses auch nur über Stromkabel funktioniert und leider keinen Akku hat. Und beim doch recht hohen Preis der Einzelmodule. Fazit nach 2 Wochen Nutzung: Eine kompakte Anlage, die zum täglichen Musikhören -auch in mehreren Räumen- sehr gut geeignet ist. Für den durchschnittlichen Geldbeutel ist der Anschaffungspreis leider ein bisschen hoch, aber wer über eine Multiroomlösung für sein Zuhause nachdenkt, macht mit diesen Produkten -meines Erachtens- keinen Fehler. Man bekommt ein solides Produkt mit allem was man braucht!