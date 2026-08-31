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Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

BT2200R/00

Der passende Lautsprecher für Ihre Abenteuer

Dieser kabellose tragbare Lautsprecher ist robust und wasserfest und kann daher überall hin mitgenommen werden. Egal ob nach drinnen oder draußen, nach oben oder unten, bei Regen oder bei Sonnenschein – er ist äußerst widerstandsfähig und bietet kräftigen Sound.

Alle Vorteile anzeigen

Der passende Lautsprecher für Ihre Abenteuer

  • Bluetooth®

  • Integriertes Mikrofon für Anrufe

  • wiederaufladbarer Akku

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Dieser Lautsprecher vermeidet Übersteuerung über einen dedizierten Tonbegrenzer-IC. Dieser überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriezustand. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen.

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es großartig.

Technische Daten

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