Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Dieser Lautsprecher vermeidet Übersteuerung über einen dedizierten Tonbegrenzer-IC. Dieser überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriezustand. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen.