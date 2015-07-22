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Eingestellt

Mini Stereoanlage mit Bluetooth

BTM2280/12

3.2

| (32) Bewertungen

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

Hören Sie Ihre tragbare Musik auch zu Hause. Dieses Philips Micro-Musiksystem verfügt über USB Direct und einen Audio-Eingang. Und auch per kabelloser Musikübertragung über Bluetooth ermöglicht es Ihnen ein komfortables Musikerlebnis.

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Begeistert von Sound

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

  • Bluetooth® - kabelloses Musik-Streaming

  • 20 W

20 W RMS maximale Ausgangsleistung

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.2

von 5

32

Bewertungen

22/07/2015

België

België

Verifizierter Käufer

Très bon rapport qualité prix

Très bel effet dans un interieur épuré. Sobre et passe partout.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microchaîne verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microchaîne verfasst

05/07/2016

España

España

Verifizierter Käufer

Magnífico producto

Es el producto que buscaba, al tener USB, Bluetooth, CD y radio. Todo lo necesario en casa relacionado con la música.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microcadena verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microcadena verfasst

08/10/2015

France

France

Super

tellement contente de ma Microchaîne BTM2280 J'en ai achete 2 autres pour offrir 1 pour ma belle mere et la seconde pour ma fille Vu ma fidelite au produit Philips pourrait faire un petit geste de toute façon je continuerai à recommander cette petite chaine qui me comble par sa musicalite

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microchaîne verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2280 Microchaîne verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration