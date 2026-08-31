Streamen von Musik über Bluetooth ® mit Kopplung mehrerer Geräte

Kabellose Bluetooth®-Tonübertragung nimmt in der Welt der Soundsysteme immer mehr zu, aber bei den meisten Bluetooth®-kompatiblen Systemen kann man nur ein Gerät gleichzeiitg verbinden. Mit der Kopplung mehrerer Geräte können Sie bis zu drei Geräte koppeln und blitzschnell zwischen ihnen wechseln.