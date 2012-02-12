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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM300WH/00

3.1

| (7) Bewertungen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Mit dem ESee Camcorder CAM300 ist das Aufnehmen von Videos und Fotos in Full HD ein Kinderspiel. Der 7,6 cm Touchscreen ermöglicht Ihnen eine intuitive Steuerung, während Sie dank der Funktionen zur sofortigen Bearbeitung und Ansicht die Inhalte unmittelbar über den Fernseher oder online mit anderen teilen können.

Alle Vorteile anzeigen

Mit Steuerung über Touchscreen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Extralange Akkulaufzeit für mehr Aufnahmen

Auflösung von bis zu 12 MP für qualitativ hochwertige Fotos

Auflösung von bis zu 12 MP für qualitativ hochwertige Fotos

Erinnerungen genießen, mit Videos in Full HD

Erinnerungen genießen, mit Videos in Full HD

Erfassen und genießen Sie Videos in Full HD-Qualität (1080p). Mit "1080" wird die Bildschirmauflösung angegeben, d. h. die Anzahl horizontaler Zeilen auf dem Bildschirm; "p" steht für Progressive Scan oder die sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. "1080p" bietet eine bessere Videoqualität als herkömmliche Mobiltelefone und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.1

von 5

7

Bewertungen

12/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Birthday Present

I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.

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01/06/2012

Nederland

Nederland

Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig

Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.

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16/12/2011

Nederland

Nederland

CAM300WH foto en

Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.

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