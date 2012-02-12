Eingestellt
CAM300WH/00
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Mit dem ESee Camcorder CAM300 ist das Aufnehmen von Videos und Fotos in Full HD ein Kinderspiel. Der 7,6 cm Touchscreen ermöglicht Ihnen eine intuitive Steuerung, während Sie dank der Funktionen zur sofortigen Bearbeitung und Ansicht die Inhalte unmittelbar über den Fernseher oder online mit anderen teilen können.
Erfassen und genießen Sie Videos in Full HD-Qualität (1080p). Mit "1080" wird die Bildschirmauflösung angegeben, d. h. die Anzahl horizontaler Zeilen auf dem Bildschirm; "p" steht für Progressive Scan oder die sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. "1080p" bietet eine bessere Videoqualität als herkömmliche Mobiltelefone und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.1
von 5
7
Bewertungen
Jamie225
12/02/2012
United Kingdom
Great Birthday Present
I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.
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Kingy62
01/06/2012
Nederland
Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig
Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.
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BartK
16/12/2011
Nederland
CAM300WH foto en
Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.
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