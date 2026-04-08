Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Kaffee
Alle Serien
Kaffeekanne
Support
CRP728
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Diese Kanne sammelt den Kaffee in Ihrer Kaffeemaschine. Sie sorgt dafür, dass das Aroma und die richtige Temperatur Ihres Kaffees erhalten bleiben. Mit der Philips Kaffeemaschine mit Mahl- und Brühsystem kompatibel.
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter