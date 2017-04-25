Eingestellt
DCB2270/10
Das passende Sound System für Ihr Zuhause
Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone/iPad mit DualDock über Lightning- oder 30-poligen Anschluss inklusive DAB+. Diese Stereoanlage klingt nicht nur großartig, sondern verfügt über einen zusätzlichen Bonuspunkt – sie passt einfach in jedes Zuhause, mit 2-in-1-Tischfuß für flexible Positionierung.
DualDock (Lightning & 30-Pin)
Schreibtisch- oder Wandhalterung
DAB+/Digitalradio
Max. 20 W
Das innovative Philips DualDock mit Lightning- oder 30-poligem Anschluss kann jedes Apple-Gerät aufladen und wiedergeben. Dank des schlanken Designs gepaart mit müheloser Funktionalität können Sie im Handumdrehen zwischen jedem Anschluss wechseln. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, egal auf welchem Apple-Gerät.
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.
2.0
von 5
7
Bewertungen
Werni66
25/04/2017
Deutschland
Schlechte Bedienung, schlechtes Display
Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.
Diese Bewertung wurde für DCB2270 Mini Stereoanlage verfasst
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me100
20/08/2014
Suisse
Weckradio ungeeignet
guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCB2270 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Horseguard
12/05/2015
United Kingdom
FM Reception
Just bought one for conservatory, DAB reception not available in this area, FM very poor, comes with FM aerial but no socket to fix it in, so therefore reception terrible. Will have to return to shop and exchange for radio that works.
Diese Bewertung wurde für DCB2270 Micro music system verfasst
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