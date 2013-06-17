Eingestellt
DCM2020/12
Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik
Spielen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad ab, und laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig auf. Andere tragbare Musik-Player können über USB Direct oder MP3 Link ebenfalls mit diesem Micro-Soundsystem DCM2020/12 verbunden werden. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit sattem und tiefem Basssound dank Bassreflex-Lautsprechern.
mit 30-poligem Anschluss
für iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, UKW
20 W
MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
3.7
von 5
14
Bewertungen
Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM2020 Micromuzieksysteem verfasst
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robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
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Diese Bewertung wurde für DCM2020 Sistema musicale micro verfasst
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08/03/2012
Deutschland
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Diese Bewertung wurde für DCM2020 Mini Stereoanlage verfasst
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