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Eingestellt

Schlankes Micro-Soundsystem

DCM278/12

3.9

| (14) Bewertungen

Begeistert von Sound

Mit der schlanken Philips Mini Stereoanlage können Sie gleichzeitig Musik von Ihrem iPhone/iPod in hervorragenden Soundqualität wiedergeben und das Gerät aufladen. Mit dem flachen, kompakten Design kann die Anlage auch an der Wand montiert werden und passt sich so jedem Wohnstil an. Dank USB Direct verfügt sie über zusätzliche Wiedergabeoptionen.

Alle Vorteile anzeigen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

  • Dockingstation für iPhone/iPod

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

10 W RMS Gesamtausgangsleistung

Diese Philips Musikanlage hat eine 10 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

14

Bewertungen

2

05/12/2015

France

France

Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM278 Élégante microchaîne verfasst

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05/12/2015

France

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Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

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10/09/2013

Italia

Italia

OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO

Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi

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Diese Bewertung wurde für DCM278 Micro Hi-Fi System verfasst

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