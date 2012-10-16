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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DCM3060/12

3.9

| (8) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

Schließen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad an die Dockingstation an, oder verbinden Sie andere Geräte über USB Direct – und genießen Sie satte Bässe dank wOOx-Technologie. Diese Philips Mini Stereoanlage DCM3060/12 bietet ein cleveres Design mit Wandhalterung und liefert erstklassigen Sound.

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Begeistert von Sound

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

  • Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

8

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

2

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3060 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3060 Mini Stereoanlage verfasst

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3060 Microcadena verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3060 Microcadena verfasst

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3060 Sistema musicale micro verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3060 Sistema musicale micro verfasst

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