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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DCM3175/12

4.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Dieses Philips Micro-Soundsystem, kompatibel mit dem Lightning-Anschluss des iPhone 5 und iPad mini, bietet einen aktiven Subwoofer für leistungsstarken Bass. Durch das angewinkelte Lautsprecherdesign entsteht breiter Stereo-Raumklang und das Mono-Block-Design passt in jedes Zuhause.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Max. 80 W, 2.1-System

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3175 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM3175 Microchaîne verfasst

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Diese Bewertung wurde für DCM3175 Microchaîne verfasst

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