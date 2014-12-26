Eingestellt
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Dieses Philips Micro-Soundsystem, kompatibel mit dem Lightning-Anschluss des iPhone 5 und iPad mini, bietet einen aktiven Subwoofer für leistungsstarken Bass. Durch das angewinkelte Lautsprecherdesign entsteht breiter Stereo-Raumklang und das Mono-Block-Design passt in jedes Zuhause.
mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, UKW
Max. 80 W, 2.1-System
Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM3175 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM3175 Microchaîne verfasst
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