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Sound Tower
Holen Sie mit raumfüllendem, faszinierendem und kristallklarem Sound das Beste aus Ihren CDs oder Ihrem iPod/iPhone/iPad – dank LivingSound und PureDigital. Diese Philips 3.1 Dockingsystem DCM5090/10 bietet einen Subwoofer, eine Ausgangsleistung von 200 W sowie eine benutzerfreundliche Dockingstation.
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
Die von Philips zum Patent angemeldete LivingSound-Technologie erweitert die ideale Hörposition im Raum (auch "Sweet Spot" genannt), sodass Sie ein breiteres und unvergessliches Musikerlebnis genießen können. Durch die Kombination von verschiedenen Klangprozessen bleiben Fülle und Details im Raumklangbereich erhalten, die bei einer kompakten Stereoanlage oft verloren gehen. Der Effekt ist ein unerwartet großer optimaler Klangbereich, bei dem sich der Klang weitläufig und gleichmäßig im ganzen Raum ausbreitet. Beschränken Sie Ihren Musikgenuss nicht auf nur einen kleinen Bereich im Raum. Erleben Sie optimalen Stereosound in einem größeren Bereich.
Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit der Philips Anlage, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.
4.3
von 5
68
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Isi24
07/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Stylischer, schlanker Power-Tower!
Ich bin sehr zufrieden mit dem Tower. Er hat ordentlich "bums". Von Vol. 30 (lauteste) bis 15 braucht man gar nicht anschalten. Mir ist der da viel zu laut. ABER: man hört kein kratzen oder verzerren, wenn man den Tower laut stellt. Lässt sich gut bedienen, sieht sehr stylisch aus und passt sehr gut in eine Ecke. Dort macht er sich fast unsichtbar, weil sehr schlank. Sehr gut gegenüber dem Vorgänger ist, dass die Boxen nun rundum angebracht sind und dass der USB-Anschluss nun auf der Rückseite zu finden ist. CD und Radio laufen auch einwandfrei. Das Dock habe ich noch nicht probiert, da kein Apple-Fan ;-) Alles in allem eine klare Kaufempfehlung!
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Hincki68
06/05/2014
Deutschland
Einfach. Genial.
Auch nach nunmehr 2 Jahren bin ich nach wie vor begeistert. Nebenbei bemerkt hat mich auch der Kundenservice bei einer Garantie-Reparatur wirklich begeistert.
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Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
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