Eingestellt
DLA78405/10
Genießen Sie Ihre iPod-Musik in vollem Stereosound,
Erleben Sie Ihre iPod-Musik in raumfüllendem Sound mit der iBoom JukeBox, dem Hi-Fi-Lautsprechersystem für den iPod. Mithilfe des Info-Bildschirms auf dem Display der Fernbedienung ist die Suche nach bestimmten Titeln ganz einfach. Setzen Sie die Fernbedienung und Ihren iPod zum Aufladen in die Station ein.
Für iPod
Das HiFi-Lautsprechersystem verfügt über einen Verstärker der Kategorie D, doppelte Woofer und Hochtöner für satte Basstöne und kristallklare hohe Töne, damit Sie Ihre Musik in erstklassiger Stereoqualität genießen können.
Das attraktive Lautsprechersystem macht in jedem Raum eine gute Figur. Damit können Sie Musik bei voller Lautstärke ohne Kopfhörer genießen.
Die Fernbedienung verfügt über ein helles und leicht ablesbares Display, sodass Sie die auf Ihrem iPod gespeicherten Titel genauso einfach suchen und anzeigen können wie auf Ihrem iPod selbst.
4.2
von 5
5
Bewertungen
Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst
Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst
Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst
danipoy
16/07/2012
France
bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!
Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .
Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst
Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst