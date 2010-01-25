ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto der Fernbedienung
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto der Fernbedienung
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Bewertungen

Genießen Sie Ihre iPod-Musik in vollem Stereosound,

Erleben Sie Ihre iPod-Musik in raumfüllendem Sound mit der iBoom JukeBox, dem Hi-Fi-Lautsprechersystem für den iPod. Mithilfe des Info-Bildschirms auf dem Display der Fernbedienung ist die Suche nach bestimmten Titeln ganz einfach. Setzen Sie die Fernbedienung und Ihren iPod zum Aufladen in die Station ein.

Alle Vorteile anzeigen

und steuern Sie die Wiedergabe mit der Fernbedienung

Genießen Sie Ihre iPod-Musik in vollem Stereosound,

  • Für iPod

Genießen Sie Ihre Musik in erstklassigem Stereosound

Das HiFi-Lautsprechersystem verfügt über einen Verstärker der Kategorie D, doppelte Woofer und Hochtöner für satte Basstöne und kristallklare hohe Töne, damit Sie Ihre Musik in erstklassiger Stereoqualität genießen können.

Die attraktiven Lautsprecher füllen jeden Raum mit Ihrer Musik

Das attraktive Lautsprechersystem macht in jedem Raum eine gute Figur. Damit können Sie Musik bei voller Lautstärke ohne Kopfhörer genießen.

Fernbedienung mit leicht ablesbarem iPod-Info-Display

Die Fernbedienung verfügt über ein helles und leicht ablesbares Display, sodass Sie die auf Ihrem iPod gespeicherten Titel genauso einfach suchen und anzeigen können wie auf Ihrem iPod selbst.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

5

Bewertungen

2
1

25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst

Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst

09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst

16/07/2012

France

France

bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!

Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .

Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst

Diese Bewertung wurde für DLA78405 iBoom JukeBox verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration