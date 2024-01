PowerCyclone-Technologie für maximale Leistung

Die PowerCyclone-Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.