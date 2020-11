Luftkanäle mit Z-förmigem Design verhindern, dass die Düse Schmutz vor sich her schiebt.

Die TriActive Z-Düse verfügt über eine einzigartige Philips Innovation, da sie im Gegensatz zu den meisten anderen Standarddüsen sicherstellt, dass der gesamte Schmutz ins Innere geleitet wird, statt nach vorne geschoben zu werden. Die Innovation steckt in den Luftkanälen mit Z-förmigem Design, die sowohl große als auch kleine Partikel ins Innere leiten. So können Sie mehr in nur einem Durchgang reinigen.