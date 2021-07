Die PowerCyclone 5-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.

Die PowerCyclone 5-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank der Konstruktion des Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird. 3) Die optimierten Seitenflügel befreien die Zyklonkammer von Schmutz, der in den Staubbehälter gelangt.