TriActive Z-Hartbodendüse für Staub und Krümel

Die neue TriActive Z-Hartbodendüse entfernt Staub und Krümel in einem Arbeitsschritt. Das einzigartige, Z-förmige Design leitet Staub und größere Krümel ohne Nachvornschieben in den Saugkanal. Die seitlichen Luftkanäle sorgen für eine hervorragende Reinigung an Sockeln. Jetzt ist es nicht mehr notwendig, die Düse anzuheben, um größere Krümel zu entfernen und eine herausragende Reinigungsleistung auf Ihren Hartböden zu erzielen.