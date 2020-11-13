Bom dia, Sentimos muito que a sua experiencia com o seu artigo Philips nao tenha sido a desejada. Queremos ajuda-lo e conferir o que tem acontecido ainda dentro da garantia. Contacte com a nossa Atenção ao cliente pelo numero: 800 780 903 * Segunda a Sexta: 09:00 – 18:00 *Número gratuito Obrigado