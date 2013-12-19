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Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4710

4.3
| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Einfaches Glätten
Müheloses Bügeln dank der SteamGlide-Bügelsohle. Der kraftvolle Dampfstoß und das leichte Gleiten machen es zu einer idealen Kombination zum Entfernen von Falten. Für großartige Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

Kraftvolles Bügeln mit SteamGlide-Bügelsohle

Einfaches Glätten

  • 3 m Kabel

Die perfekte Kombination aus Gleiten und Glätten

Die perfekte Kombination aus Gleiten und Glätten

Für perfekte Ergebnisse benötigen Sie eine Bügelsohle mit optimaler Kombination zwischen Gleiten und Glätten. Die perfekte Lösung ist die SteamGlide PLUS-Bügelsohle mit einem Gleit- und einem Glättebereich.

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

2400 W für konstant hohe Dampfleistung

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

19/12/2013

España

España

este producto es excelente

Es un producto muy cómodo y eficaz. Es la mejor plancha q he usado hasta la fecha.

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Diese Bewertung wurde für Plancha de vapor Azur GC4710 verfasst

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21/07/2013

Nederland

Nederland

fanrasties atrijkijzer

licht lekker in de hand bediening heel gemakkelijk en goed over zichtig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4710 Stoomstrijkijzer verfasst

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09/10/2011

Nederland

Nederland

een prima strijkijzer dat voldoet aan mijn normen.

een prima strijkijzer dat voldoet een mijn normen die ik aan een strijkijzer stel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4710 Stoomstrijkijzer verfasst

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