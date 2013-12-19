Eingestellt
3 m Kabel
Für perfekte Ergebnisse benötigen Sie eine Bügelsohle mit optimaler Kombination zwischen Gleiten und Glätten. Die perfekte Lösung ist die SteamGlide PLUS-Bügelsohle mit einem Gleit- und einem Glättebereich.
2400 W für konstant hohe Dampfleistung
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Auszeichnungen
4.3
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Eva85
19/12/2013
España
este producto es excelente
Es un producto muy cómodo y eficaz. Es la mejor plancha q he usado hasta la fecha.
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helgaatje
21/07/2013
Nederland
fanrasties atrijkijzer
licht lekker in de hand bediening heel gemakkelijk en goed over zichtig
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brechtje
09/10/2011
Nederland
een prima strijkijzer dat voldoet aan mijn normen.
een prima strijkijzer dat voldoet een mijn normen die ik aan een strijkijzer stel
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