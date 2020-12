Dampfspitze sorgt selbst an schwer zu erreichenden Stellen für genügend Dampf

Die einzigartige Dampfspitze läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel - für ein optimales Bügelergebnis.