Bügeln Sie 30 Minuten schneller

So schnell und bequem, dass Sie sich um Brandflecken auf Ihrer Kleidung keine Sorgen machen müssen. Mit doppelt so viel Dampf wie mit einem Dampfbügeleisen bügeln Sie schneller. Keine Einstellungen, die geändert werden müssen, und schnellere Ergebnisse mit besserer Faltenentfernung. Bügeln Sie Ihren Korb ganz einfach in einem Durchgang. Alle Vorteile ansehen