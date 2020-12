Vollautomatisches Entkalken Ihrer Bügelstation

Die automatische Calc-Clean-Funktion entkalkt Ihre Bügelstation ganz automatisch. Sobald es an der Zeit ist, das System zu reinigen, wird automatisch ein zweiminütiger Entkalkungsvorgang gestartet – und Sie müssen nur noch den abnehmbaren Auffangbehälter leeren. So bleibt Ihre Bügelstation so neu und leistungsstark wie am ersten Tag.