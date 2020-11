Die Grillflächen können in schräger und waagrechter Position verwendet werden.

Die verstellbaren Grillflächen können in schräger oder waagrechter Position verwendet werden und bieten so zahlreiche Zubereitungsalternativen. In schräger Position wird überschüssiges Fett in den mitgelieferten Auffangbehälter abgeleitet, eine sehr gesunde Zubereitungsweise für Fleisch und fettige Speisen. In der waagrechten Position können Sie Speisen im eigenen leckeren Saft oder in Marinade zubereiten. Außerdem ist sie ideal für Pfannenrühren und Grillen.