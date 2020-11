Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.

Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, was Sie wann tun müssen.