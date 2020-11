Drei natürliche Klänge oder sanfter Weckton

Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit werden Sie entweder einen natürlichen Klang hören oder auf Wunsch durch einen freundlichen sanften Weckton geweckt. Das gewählte Geräusch ertönt zunächst ganz leise und steigt innerhalb von 90 Sekunden auf den festgelegten Lautstärkepegel an. Es stehen 3 natürlichen Klänge zur Auswahl: Vogelkonzert im Wald, Meeresrauschen am Strand oder Frösche und Enten am Teich. Durch den langsam anschwellenden Lautstärkepegel wird das Aufwachen besonders angenehm, Sie werden nie wieder unsanft aus Ihren Träumen gerissen! Wenn der ausgewählte Lautstärkepegel erreicht wurde, ist das Aufstehen ganz einfach.