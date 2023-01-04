Eingestellt
HF3461/01
Starten Sie auf angenehme Art in den Tag
Das Wake-up Light weckt Sie einfach und natürlich und gibt Ihnen so viel Energie wie an einem Sommermorgen. Dank der einhundertjährigen Erfahrung von Philips im Bereich Licht bietet Ihnen das Wake-up Light medizinisch bewiesene Vorteile für Ihre Gesundheit.
Das Licht wird 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit sukzessive heller. Das Licht fällt auf Ihre Augen und beeinflusst Ihre Energiehormone, sodass der Körper auf das Aufwachen vorbereitet wird. So wird das Aufwachen zu einem besonders angenehmen Erlebnis.
Das Wake-up Light (HF 3461) bietet Ihnen eine Lichtintensität von bis zu 400 Lux. Es ist klinisch erwiesen, dass der menschliche Körper eine Helligkeit von bis zu 250 Lux benötigt, um die Energiehormone so zu beeinflussen, damit Sie voller Tatendrang aufwachen. Um beim Lesen die Augen zu schonen, wird eine Lichtintensität zwischen 300 und 400 Lux benötigt.
Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit werden Sie entweder einen natürlichen Klang hören oder auf Wunsch durch einen freundlichen sanften Weckton geweckt. Das gewählte Geräusch ertönt zunächst ganz leise und steigt innerhalb von 90 Sekunden auf den festgelegten Lautstärkepegel an. Es stehen 3 natürlichen Klänge zur Auswahl: Vogelkonzert im Wald, Meeresrauschen am Strand oder Frösche und Enten am Teich. Durch den langsam anschwellenden Lautstärkepegel wird das Aufwachen besonders angenehm, Sie werden nie wieder unsanft aus Ihren Träumen gerissen! Wenn der ausgewählte Lautstärkepegel erreicht wurde, ist das Aufstehen ganz einfach.
Auszeichnungen
3.8
von 5
57
Bewertungen
007 guido
04/01/2023
Suisse
Hat den dienst quittiert
Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HF3461/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Benutzung 2021-01-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-01-04
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
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