ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung
  • Nachhaltige Schmerzlinderung

Eingestellt

InfraCare Infrarotlampe

HP3631

2.3
| (4) Bewertungen
Nachhaltige Schmerzlinderung
Philips InfraCare hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Die 300 Watt starke Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und ihre Wärme dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und lindert Schmerzen an bestimmten Körperzonen von bis zu 40 x 30 cm.
Alle Vorteile anzeigen

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Nachhaltige Schmerzlinderung

  • 300 W

  • Behandlung einzelner Körperzonen

  • Digitaler Timer

Verstellbarer Winkel

Verstellbarer Winkel

Die Infrarotlampe lässt sich problemlos um bis zu 40 Grad nach hinten neigen.

Tief eindringende Infrarotwärme

Tief eindringende Infrarotwärme

Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

4

Bewertungen

5
3

16/11/2016

France

France

Verifizierter Käufer

Simple et facile à manier !

Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3631 Lampe infrarouge InfraCare verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3631 Lampe infrarouge InfraCare verfasst

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Mängelbehaftet

Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!

Diese Bewertung wurde für HP3631 InfraCare Infrarotlampe verfasst

Diese Bewertung wurde für HP3631 InfraCare Infrarotlampe verfasst

14/09/2018

France

France

J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement

Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article

Diese Bewertung wurde für HP3631 Lampe infrarouge InfraCare verfasst

Diese Bewertung wurde für HP3631 Lampe infrarouge InfraCare verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration