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SalonDry ProHaartrockner

HP4891/00

Das Gerät, das Friseure zu Hause verwenden würden

Möchten Sie Ihre Haare wie beim Profi trocknen? Mit dem SalonPro mit erstklassiger 2100 W Trockenleistung erzielen Sie Stylingergebnisse wie im Friseursalon.

Alle Vorteile anzeigen

SalonPro

Das Gerät, das Friseure zu Hause verwenden würden

  • 2.100 W

  • IonBoost

  • Keramikdiffusor

Neun flexible Geschwindigkeits- und Temperaturstufen für maximale Kontrolle

Neun flexible Geschwindigkeits- und Temperaturstufen für maximale Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Neun unterschiedliche Einstellungen ermöglichen maximale Kontrolle für präzises Styling.

Professionelle Leistung von 2100 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2100 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Volumendiffusor mit Keramik für zusätzlichen Schutz und mehr Volumen

Der Volumendiffusor trocknet das Haar schnell und gleichmäßig, verhindert gekraustes Haar und gibt Volumen. Der Diffusor ist mit hochwertigem Keramik überzogen. So wird das Haar geschützt, und es wird weicher und glänzender. Dank dieser Eigenschaften eignet sich der Volumendiffusor perfekt für gesund aussehende Locken und schwungvolles Styling.

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