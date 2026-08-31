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HP4891/00
Das Gerät, das Friseure zu Hause verwenden würden
Möchten Sie Ihre Haare wie beim Profi trocknen? Mit dem SalonPro mit erstklassiger 2100 W Trockenleistung erzielen Sie Stylingergebnisse wie im Friseursalon.
2.100 W
IonBoost
Keramikdiffusor
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Neun unterschiedliche Einstellungen ermöglichen maximale Kontrolle für präzises Styling.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Der Volumendiffusor trocknet das Haar schnell und gleichmäßig, verhindert gekraustes Haar und gibt Volumen. Der Diffusor ist mit hochwertigem Keramik überzogen. So wird das Haar geschützt, und es wird weicher und glänzender. Dank dieser Eigenschaften eignet sich der Volumendiffusor perfekt für gesund aussehende Locken und schwungvolles Styling.
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