Genießen Sie langanhaltend glatte Haut am gesamten Körper

Erleben Sie mit dem Satinelle Epilierer eine schnelle Haarentfernung an Beinen und Armen sowie eine sanfte und gründliche Epilation unter den Achseln und in der Bikinizone mit dem Mini-Epilierer. Pinzette für Korrekturen im Gesicht und an den Augenbrauen sowie Geschenktasche zur Aufbewahrung inklusive. Alle Vorteile ansehen