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  • Stylen bei gleichzeitiger Pflege
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Eingestellt

Styler

HP8650/60

2.5
| (6) Bewertungen
Stylen bei gleichzeitiger Pflege
Welches Styling darf es heute sein? Der 650 Watt starke Salon Airstylist bietet drei verschiedene Stylingaufsätze für ein Styling je nach Lust und Laune.
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Stylen bei gleichzeitiger Pflege

  • 3 Stylingaufsätze

  • 3 Temperaturstufen

Thermobürste (38 mm) für glattes Haar

Thermobürste (38 mm) für glattes Haar

Die Thermobürste verfügt über einen besonders großen Durchmesser von 38 mm. Durch die Breite ist sie das perfekte Stylinggerät für glatte Frisuren und Wellen.

Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen für einfache Locken

Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen für einfache Locken

Dieser bedienungsfreundliche Styler ist sowohl eine Stylingbürste als auch ein Lockenstab. Die Borsten lassen sich auf Knopfdruck in die Bürste einziehen, sodass Sie den Styler ganz einfach aus Ihrem Haar ziehen können.

Schmale Stylingdüse für gezielten Luftstrom

Schmale Stylingdüse für gezielten Luftstrom

Die Stylingdüse richtet den Luftstrom gezielt auf einen bestimmten Bereich. Das ermöglicht präzises Styling und eignet sich besonders für Korrekturen und zum Abrunden des Stylings.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.5

von 5

6

Bewertungen

3

01/04/2021

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottimo lavoro

Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!

Vorteile

Praticissimo

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential HP8660/40 Styler ad aria verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential HP8660/40 Styler ad aria verfasst

20/10/2019

Nederland

Nederland

Mooi haar

Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?

Vorteile

Eenvoudig gebruik

Nachteile

Warmt iets trager op

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EssentialCare HP8660/00 Airstyler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EssentialCare HP8660/00 Airstyler verfasst

09/01/2015

Nederland

Nederland

makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat

Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!

Diese Bewertung wurde für EssentialCare HP8660/00 Airstyler verfasst

Diese Bewertung wurde für EssentialCare HP8660/00 Airstyler verfasst

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