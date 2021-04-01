Eingestellt
HP8650/60
3 Stylingaufsätze
3 Temperaturstufen
Die Thermobürste verfügt über einen besonders großen Durchmesser von 38 mm. Durch die Breite ist sie das perfekte Stylinggerät für glatte Frisuren und Wellen.
Dieser bedienungsfreundliche Styler ist sowohl eine Stylingbürste als auch ein Lockenstab. Die Borsten lassen sich auf Knopfdruck in die Bürste einziehen, sodass Sie den Styler ganz einfach aus Ihrem Haar ziehen können.
Die Stylingdüse richtet den Luftstrom gezielt auf einen bestimmten Bereich. Das ermöglicht präzises Styling und eignet sich besonders für Korrekturen und zum Abrunden des Stylings.
2.5
von 5
6
Bewertungen
Maricchia
01/04/2021
Italia
Verifizierter Käufer
Ottimo lavoro
Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!
Vorteile
Praticissimo
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8660/40 Styler ad aria verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8660/40 Styler ad aria verfasst
Lottec
20/10/2019
Nederland
Mooi haar
Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?
Vorteile
Eenvoudig gebruik
Nachteile
Warmt iets trager op
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EssentialCare HP8660/00 Airstyler verfasst
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chanz
09/01/2015
Nederland
makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat
Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!
Diese Bewertung wurde für EssentialCare HP8660/00 Airstyler verfasst
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