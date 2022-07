Mixen mit Planetengetriebe für gut durchmischte Zutaten

Das Mixen mit Planetengetriebe ermöglicht den Werkzeugen zum Kneten, Mixen und Rühren, sich in einer einzigartigen Rückwärts- und Vorwärtsbewegung statt in einer einfachen Kreisbewegung zu bewegen. So werden alle Bereiche der Schüssel erreicht und die Zutaten gut durchmischt.