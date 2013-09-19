Eingestellt
Sie können die NIVEA FOR MEN Rasieremulsion direkt aus der Nachfülldose in den NIVEA FOR MEN Rasierer von Philips pumpen.
Die hautpflegende NIVEA FOR MEN Rasieremulsion wird direkt auf der Haut verteilt.
4.5
von 5
104
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Hackbo
19/09/2013
Deutschland
Benutzung
Zuviel Verschleiss beim befüllen des Rasierers. Mit freundlichen Grüßen J,Lauschke
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Allmoi
27/09/2011
Deutschland
Gut und Günstig
Guter Preis,schnelle Lieferrung. Sehr gutes Rasierergebniss(Hautschonend und Gründlich)
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Michaeleb
28/04/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Ideal for the job
Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.
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