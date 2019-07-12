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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS7500/12

3

| (25) Bewertungen

Genießen Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis

Dieses System beeindruckt nicht nur mit High Definition Bildern und Surround Sound sondern auch mit einem eleganten und hochwertigen Aluminium-Design. Die Lautsprecher bieten HD Surround Sound, sodass Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis genießen können.

Alle Vorteile anzeigen

mit Blu-ray Disc-Wiedergabe

Genießen Sie auch zu Hause ein perfektes Kinoerlebnis

  • Wiedergabe von Blu-ray Discs

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe

DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe

DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p

Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Popup-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.0

von 5

25

Bewertungen

12/07/2019

Deutschland

Deutschland

Schönes Heimkino, tolles design!

Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS7500 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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Diese Bewertung wurde für HTS7500 5.1 Home Entertainment-System verfasst

20/05/2012

België

België

son performant et puissant

un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion

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Diese Bewertung wurde für HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes verfasst

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12/10/2011

Nederland

Nederland

Perfect apparaat, goede prijs

goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht

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Diese Bewertung wurde für HTS7500 5.1 home cinema verfasst

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