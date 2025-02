Bis zu 99 % weniger Bakterien: Ideal für Babys und Kleinkinder

Keine andere Technologie setzt saubereren Wasserdampf in die Luft frei als Philips NanoCloud. Am ultra-feinen Nebel können sich Bakterien nur schwer festsetzen. Der Vorteil ist eine Luftbefeuchtung, bei der bis zu 99 % weniger Bakterien freigesetzt werden als bei herkömmlichen Ultraschall-Luftbefeuchtern(4), was diesen Luftbefeuchter zu einer idealen Lösung für Babyzimmer macht. Außerdem kann sie sicher mit Leitungswasser verwendet werden.