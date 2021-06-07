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      Philips Sonicare 3100 series Elektrische Schallzahnbürste + Reiseetui - Schwarz

      HX3673/14

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

      Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.

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      3100 series
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      3100 series

      Elektrische Schallzahnbürste + Reiseetui - Schwarz

      Gesamtzeit

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      Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

      Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

      • Drucksensor
      • 2-Minuten-Timer
      • Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque
      • 14 Tage Betriebsdauer
      • Inklusive Reiseetui
      Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

      Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

      Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

      Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

      Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

      Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

      Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

      Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

      Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

      Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

      Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

      Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

      So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

      So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

      Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

      Easy-Start erleichtert den Übergang

      Easy-Start erleichtert den Übergang

      Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

      Akkulaufzeit von 14 Tagen

      Akkulaufzeit von 14 Tagen

      Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

      Macht das Reisen einfacher

      Macht das Reisen einfacher

      In unserem hochwertigen Reiseetui können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten USB-Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

      Technische Daten

      • Leistung

        Stromspannung
        DC5V

      • Technische Daten

        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        14 Tage*****
        Batterie
        Wiederaufladbar
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige <0,5 W
        Batterietyp
        Lithium-Ionen

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Schwarz

      • Service

        Gewährleistung
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Bürstenkopfsystem
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Akkuanzeige
        Anzeige zeigt Akkustatus an
        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design
        BrushSync Erinnerungsfunktion
        • Erinnerungsfunktion
        • So wissen Sie immer, wann
        • Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
        • Erinnerungssymbol leuchtet auf
        • Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 3100 Series
        Reiseetui
        1
        Bürstenkopf
        1 C1 ProResults (Standard)
        Ladegerät
        1 USB-Ladegerät (Walladapter nicht enthalten)

      • Reinigungsleistung

        Leistung
        Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*
        Geschwindigkeit
        Bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.
        Timer
        4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
        Druck-Feedback
        Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

      • Intelligente Sensor-Technologie

        BrushSync Erinnerungsfunktion
        • So wissen Sie immer, wann
        • Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
        Drucksensor
        Warnmeldungen bei zu starkem Druck

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Sonicare Handstück der Serie 3100
      • ProResults Bürstenkopf (C1)
      • USB-Ladegerät
      • Transporttasche

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      • im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch
      • Individuelle Ergebnisse können variieren
      • * Daten sind abrufbar
      • **** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm

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      GZG Logo 100 Tage

      Testen Sie ohne Risiko

       

      100 Tage auf alle Philips Sonicare Schallzahnbürsten und Power Flosser

      Das Angebot gilt nicht für Ersatzbürstenköpfe und Zubehör.

      So funktioniert es

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      Garantie­verlängerung


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