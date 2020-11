4 Mal mehr Oberflächenkontakt* für mühelose Reinigung

Unser AdaptiveClean Bürstenkopf ist der einzige Bürstenkopf für eine elektrische Zahnbürste, der sich der individuellen Form von Zähnen und Zahnfleisch anpasst. Dank weicher, flexibler Seiten aus Gummi passen sich die Borsten des Bürstenkopfes an die Oberflächenform der einzelnen Zähne an. So profitieren Sie von bis zu vier Mal mehr Oberflächenkontakt* und bis zu zehn Mal mehr Plaque-Entfernung** am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen. Sogar schwer erreichbare Stellen erhalten eine gründliche Reinigung, die dennoch schonend für das Zahnfleisch ist.