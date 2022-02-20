Der Kopfhörer L2BO wird in einer sehr ansprechenden und hochwertigen Verpackung geliefert. Diese Verpackung eignet sich durchaus auch, um ihn darin zu lagern, wenn er gerade nicht in Gebrauch ist. Der Fidelio selbst besticht gleich schon auf den ersten Blick ebenfalls durch das edle Design. Hochwertig, schlicht und dezent, aber edel. Die verwendeten Materialien sind sehr gut und fassen sich auch sehr schön an. Optisch und haptisch ist der L2 auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ich habe den Fidelio L2 mittlerweile durch diverse Musikrichtungen von Oper über Klassik und Musical, Pop bis hin zu Metal getestet und konnte klanglich keine Unterschiede oder gar „Ausreißer“ raushören. Der Klang ist durchgehend warm und voll, dabei aber ganz klar deutlich definiert und einfach rund. Ich bin hellauf begeistert von diesem Klang! Für mich ist wichtig, dass der Klang in meinen Ohren angenehm klingt und die Feinheiten eines Musikstücks beispielsweise klar zum Tragen kommen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die viel einstellen und dergleichen, ich möchte einfach meine Kopfhörer einstecken und hören. Bisher habe ich mit anderen, ebenfalls recht hochwertigen Kopfhörern gehört und war zufrieden, aber es ist doch noch einmal ein deutlicher Klangunterschied zum Fidelio L2 bemerkbar. Der Klang beim L2 ist noch einmal wesentlich klarer und definierter und dabei angenehm warm. Der L2 trägt sich auch ausgesprochen gut. Auch über einen längeren Zeitraum ist er leicht und angenehm zu tragen, es drückt nichts und es fühlt sich einfach gut an, sowohl bei meinem eher schmalen Kopf als auch bei dem eher breiten Kopf meines Mannes. Beigefügt sind zwei Kabel, eins als Headset mit 1,2 m, das sich bei uns sowohl in Verbindung mit einem Motorola, einem Huawei als auch mit einem Samsung wacker geschlagen hat und dort ebenfalls durch einen sauberen Klang und eine einwandfreie Bedienbarkeit glänzte. Das zweite Kabel ist leider ebenfalls 1,2m lang. Was im mobilen Bereich sehr angenehm ist, weil man kein lästiges Kabelgewusel hat, wird spätestens bei der heimischen Stereoanlage leider zum Problem, weil das Kabel hier einfach zu kurz ist. In diesem Fall wäre ein deutlich längeres Kabel wünschenswert, mit dem man sich wenigstens ein wenig bewegen kann, ohne immer fürchten zu müssen, dass man an die Grenzen des Kabels stößt. Dieses zweite Kabel ist allerdings der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem sowohl optisch als auch haptisch schönen Kopfhörer mit einem wunderbaren Klang und sehr gutem Tragekomfort finde, von daher kann ich diesen Kopfhörer uneingeschränkt empfehlen, wir sind einfach nur begeistert von ihm!