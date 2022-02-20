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Eingestellt

Philips Fidelio FidelioKopfhörer mit Mikrofon

L2BO/00

4.6
| (24) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Premium-HiFi-Qualität, egal wohin Sie gehen.
Bei Fidelio L2 Kopfhörern wird Wert auf höchsten Standard bei Sound und Komfort gelegt – für ein authentisches Hörerlebnis. Von Experten entwickelt, für natürlichen Sound, der so nah wie nur möglich am Original ist. Exklusives Design für lang anhaltenden Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Premium-HiFi-Qualität, egal wohin Sie gehen.

  • High Resolution Audio

  • Over-Ear

  • Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.

Lautsprechertreiber aus High-Definition-Neodym mit optimalen Bassöffnungen

Lautsprechertreiber aus High-Definition-Neodym mit optimalen Bassöffnungen

Die Neodym-Treiber reagieren auf die Dynamik Ihrer Musik. Ihr Design besteht aus einer Öffnung in der Mitte, die mittlere und niedrige Frequenzen betont und so die akustische Energie liefert, die einen erweiterten und doch kontrollierten Bass sowie glasklare Mitten ermöglicht. Der Treiber umfasst auch eine leichte Schwingspule für eine schnelle Reaktionszeit. So genießen Sie Ihre Musik im richtigen Tempo und mit HD-Sound.

Sorgfältig getestete Lautsprecher für eine optimale Soundbalance

Sorgfältig getestete Lautsprecher für eine optimale Soundbalance.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961264
  • Award image AWARD-612379

Bewertungen

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4.6

von 5

24

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

3

20/02/2022

Deutschland

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High Fidelity vom Feinsten

Toller Klang, edle Materialien, hoher Tragekomfort- ein Spitzenkopfhörer der Marke Philips! Der Frequenzbereich ist für ein Kopfhörer dieser Größe und Preisklasse unglaublich.

Vorteile

Spitzenkopfhörer

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für Fidelio L2BO Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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06/11/2016

Deutschland

Deutschland

Purer Klanggenuss und toller Comfort

Ich bin jetzt nach fast einem Jahr noch immer hell auf begeistert. Wenn ich unterwegs bin, nutze ich generell hochwertige NC-Kopfhörer einer anderen Marke. Doch wenn ich nach Hause komme und meine Philips L2 aufsetzte, bin ich jedes mal wieder fasziniert. Durch das halb offene Design wird ein Raumklang erzeugt, an den andere Kopfhörer einfach nicht herankommen. Warme definierte Bässe, glasklare Höhen und Mitten, die den Raum füllen - und das über alle Musikrichtungen hinweg: Ob Hip Hop, Electro, Acoustic, Pop.. Man kann die Kopfhörer stundenlang bequem tragen ohne, dass die Ohren zu warm werden oder sie unangenehm drücken. Daumen hoch für dieses Modell! :)

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23/02/2014

Deutschland

Deutschland

Optisch und klanglich top!

Der Kopfhörer L2BO wird in einer sehr ansprechenden und hochwertigen Verpackung geliefert. Diese Verpackung eignet sich durchaus auch, um ihn darin zu lagern, wenn er gerade nicht in Gebrauch ist. Der Fidelio selbst besticht gleich schon auf den ersten Blick ebenfalls durch das edle Design. Hochwertig, schlicht und dezent, aber edel. Die verwendeten Materialien sind sehr gut und fassen sich auch sehr schön an. Optisch und haptisch ist der L2 auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ich habe den Fidelio L2 mittlerweile durch diverse Musikrichtungen von Oper über Klassik und Musical, Pop bis hin zu Metal getestet und konnte klanglich keine Unterschiede oder gar „Ausreißer“ raushören. Der Klang ist durchgehend warm und voll, dabei aber ganz klar deutlich definiert und einfach rund. Ich bin hellauf begeistert von diesem Klang! Für mich ist wichtig, dass der Klang in meinen Ohren angenehm klingt und die Feinheiten eines Musikstücks beispielsweise klar zum Tragen kommen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die viel einstellen und dergleichen, ich möchte einfach meine Kopfhörer einstecken und hören. Bisher habe ich mit anderen, ebenfalls recht hochwertigen Kopfhörern gehört und war zufrieden, aber es ist doch noch einmal ein deutlicher Klangunterschied zum Fidelio L2 bemerkbar. Der Klang beim L2 ist noch einmal wesentlich klarer und definierter und dabei angenehm warm. Der L2 trägt sich auch ausgesprochen gut. Auch über einen längeren Zeitraum ist er leicht und angenehm zu tragen, es drückt nichts und es fühlt sich einfach gut an, sowohl bei meinem eher schmalen Kopf als auch bei dem eher breiten Kopf meines Mannes. Beigefügt sind zwei Kabel, eins als Headset mit 1,2 m, das sich bei uns in Verbindung mit drei Handys unterschiedlicher Hersteller wacker geschlagen hat und dort ebenfalls durch einen sauberen Klang und eine einwandfreie Bedienbarkeit glänzte. Das zweite Kabel ist leider ebenfalls 1,2m lang. Was im mobilen Bereich sehr angenehm ist, weil man kein lästiges Kabelgewusel hat, wird spätestens bei der heimischen Stereoanlage leider zum Problem, weil das Kabel hier einfach zu kurz ist. In diesem Fall wäre ein deutlich längeres Kabel wünschenswert, mit dem man sich wenigstens ein wenig bewegen kann, ohne immer fürchten zu müssen, dass man an die Grenzen des Kabels stößt. Dieses zweite Kabel ist allerdings der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem sowohl optisch als auch haptisch schönen Kopfhörer mit einem wunderbaren Klang und sehr gutem Tragekomfort finde, von daher kann ich diesen Kopfhörer uneingeschränkt empfehlen, wir sind einfach nur begeistert von ihm!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio L2BO Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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