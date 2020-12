Lautsprechertreiber aus High-Definition-Neodym mit optimalen Bassöffnungen

Die Neodym-Treiber reagieren auf die Dynamik Ihrer Musik. Ihr Design besteht aus einer Öffnung in der Mitte, die mittlere und niedrige Frequenzen betont und so die akustische Energie liefert, die einen erweiterten und doch kontrollierten Bass sowie glasklare Mitten ermöglicht. Der Treiber umfasst auch eine leichte Schwingspule für eine schnelle Reaktionszeit. So genießen Sie Ihre Musik im richtigen Tempo und mit HD-Sound.