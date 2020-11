Dockingstation für effizientes Laden des Akkus

Im Lieferumfang Ihres Philips RCH5S ist eine praktische Ladestation enthalten. Ihr Akku wird damit effizient aufgeladen (schneller, als über die meisten USB-Anschlüsse) und es ist außerdem kompatibel mit dem RCH25. So können Sie eine Ladestation für mehrere Lampen verwenden, um so Platz in Ihrer Werkstatt zu sparen.