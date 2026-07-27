Eingestellt
MCD170/12
DVD-Wiedergabe
USB Direct
Kompaktes Design
Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Sie können mit diesem Player DVDs, DivX® Ultra, MP3/WMA-CDs, CDs und CD-RW wiedergeben. DivX® Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat. CD-RW bezeichnet ein CD-Laufwerk, auf dem die gängigsten wiederbeschreibbaren CD-Formate wiedergegeben werden können.
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
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