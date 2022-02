Dockingstation für iPod/iPhone für bequeme Musikwiedergabe (optional)

Jetzt haben Sie eine noch größere Auswahl: Sie können Musik nicht nur von CDs und über MP3 Link, AUX-IN und per kabelloser Übertragung von Ihrem PC/MAC sondern auch von Ihrem iPod und iPhone wiedergeben. Schließen Sie einfach Ihren iPod oder Ihr iPhone an die Dockingstation an, wechseln Sie in den Docking-Modus, und wählen Sie über die Fernbedienung die Titel aus, die Sie hören möchten. Die als optionales Zubehör erhältliche Ladestation spielt Ihre persönliche Sammlung auf einem erstklassigen Sound System ab.