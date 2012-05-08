Eingestellt
Begeistert von Sound
Erfreuen Sie sich an fantastischem Sound mit dem kompakten und stilvollen klassischen Micro-Musiksystem von Philips. Genießen Sie Ihre liebsten MP3-CDs und USB Direct mit kraftvollem Dynamic Bass Boost.
10 W
Kassette
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Klemi
08/05/2012
Deutschland
Benutzerfreundlich
selbst für ältere Menschen (Schwiegermutter) ist das Gerät ohne große Probleme zu bedienen. Die Senderwahl ist gut durchdacht. Auch die Bedienung des CD - Laufwerks ist noch möglich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem verfasst
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