Eingestellt
MCM169/12
Begeistert von Sound
Für noch mehr Musikgenuss bietet Ihnen das klassische Micro-Musiksystem von Philips die Möglichkeit, all Ihre Musik direkt von CDs auf ein USB-Gerät zu rippen. Zusätzlich garantiert Dynamic Bass Boost hervorragenden Sound.
CD-Ripping
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
Bewertungen
Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.