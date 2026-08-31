ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild

Eingestellt

Klassisches Micro-Soundsystem

MCM169/12

Begeistert von Sound

Für noch mehr Musikgenuss bietet Ihnen das klassische Micro-Musiksystem von Philips die Möglichkeit, all Ihre Musik direkt von CDs auf ein USB-Gerät zu rippen. Zusätzlich garantiert Dynamic Bass Boost hervorragenden Sound.

Alle Vorteile anzeigen

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Begeistert von Sound

  • CD-Ripping

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk

MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihr tragbares USB-Laufwerk

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

2 x 5 W RMS/2 x 10 W für Musik/400 W PMPO

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.