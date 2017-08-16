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Genießen Sie HiFi-Musik
Bereichern Sie Ihr Zuhause mit großartigem Sound von CD, MP3 Link und USB Direct mit diesem Philips MCM7000/12. HiFi-Kalotten-Hochtöner sorgen für detailgetreuen und natürlichen Sound, und mit der Höhen- und Bassregelung lassen sich die Töne anpassen. Das Aluminiumgehäuse bietet außerdem ein qualitativ hochwertiges Design.
HiFi-Kalotten-Hochtöner
CD, USB, UKW
60 W, 4 HiFi-Lautsprecher
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
HiFi-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern damit die Soundwiedergabe der Lautsprecher. Die Kalotten-Hochtöner beeindrucken mit einer harmonischen Mischung störungsfreier und unverfälschter Töne und überzeugen durch detaillierte Sprachwiedergabe, klare Instrumentalwiedergabe und natürlichen Klang. In Kombination mit Woofern bieten die Hochtöner einen völlig ausgeglichenen Sound.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.3
von 5
14
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
rombodituono
16/08/2017
Italia
Verifizierter Käufer
ottimo
ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.
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Diese Bewertung wurde für Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component verfasst
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nico05
15/07/2012
France
Satisfait
Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.
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Diese Bewertung wurde für Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi verfasst
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wadloper
10/02/2012
Nederland
heel goed geluid
een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden
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Diese Bewertung wurde für Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp verfasst
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